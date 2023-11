Settimana della Scienza al Liceo Staffa di Trinitapoli: laboratori, uscite culturali e conferenze

L'Istituto Dell’Aquila-Staffa di Trinitapoli ospita la "Settimana della Scienza" dal 28 novembre al 2 dicembre, offrendo un ricco programma di laboratori, attività e conferenze rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. La settimana include anche uscite culturali presso luoghi scientifici di rilievo come la Cittadella Mediterranea della Scienza a Bari e la Città della Scienza a Napoli.Il programma della Settimana della Scienza prevede una serie di uscite scolastiche in contesti culturali scientifici di spicco, fornendo agli studenti l'opportunità di esplorare e approfondire la loro comprensione del mondo scientifico. Tra le destinazioni, spiccano la Cittadella Mediterranea della Scienza a Bari e la Città della Scienza a Napoli, dove gli studenti potranno vivere esperienze didattiche immersive.Un momento clou della Settimana della Scienza sarà la conferenza programmata per il 1 dicembre presso l'Auditorium dell’Assunta nel centro di Trinitapoli. Durante l'evento, i professori Giacomo Di Staso e Margherita Lafata presenteranno il volume "Noi e l'Universo". Gli interventi includeranno il dirigente scolastico del Dell’Aquila-Staffa, il prof. Ruggiero Isernia, il dott. Giuseppe Lo Presti e la dott.ssa Antonella Del Rosso del CERN. La moderazione dell'incontro sarà affidata al prof. Marcello Abbrescia.L'obiettivo principale di questo evento è promuovere la divulgazione scientifica all'interno del contesto scolastico. Le conferenze affronteranno temi di particolare interesse e attualità, esplorando l'impatto della scienza sulla vita individuale e sociale. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trinitapoli e dal Centro Ricerche Enrico Fermi, mira a fornire agli studenti una panoramica delle attuali conquiste nella ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni in diversi settori.