'Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca': domenica 26 novembre incontro di avvio attività nella Biblioteca comunale di Presicce-Acquarica

PRESICCE-ACQUARICA (LE) - Domenica 26 novembre (ore 11 - ingresso gratuito) la Biblioteca comunale di Presicce-Acquarica (Loc. Presicce) ospita la presentazione ufficiale del Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca che coinvolge le biblioteche e le amministrazioni comunali di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Montesano Salentino, Patù, Presicce-Acquarica e Salve. - Domenica 26 novembre (ore 11 - ingresso gratuito) la Biblioteca comunale di Presicce-Acquarica (Loc. Presicce) ospita la presentazione ufficiale del Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca che coinvolge le biblioteche e le amministrazioni comunali di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Montesano Salentino, Patù, Presicce-Acquarica e Salve.





Dopo un lungo lavoro di ascolto e confronto, guidato dall’Associazione Narrazioni di Alessano grazie al sostegno dell’Ufficio Partecipazione della Regione Puglia, per raccogliere le istanze e le proposte della comunità, e la sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca (firmato il 27 settembre 2020), si arriva ora alla gestione unitaria dei rispettivi patrimoni bibliotecari per un approccio integrato e sistematico della promozione del libro e dell'educazione alla lettura.

Grazie al contributo dei Comuni aderenti e al sostegno previsto dall'emendamento alla legge regionale 40/2013 proposto dal consigliere regionale Donato Metallo, che prevede una contribuzione ordinaria della Regione Puglia ai Sistemi Bibliotecari intercomunali, la gestione sarà affidata alla Cooperativa Imago con una squadra di bibliotecarie e bibliotecari qualificati che renderanno fruibili le biblioteche con fasce orarie chiare e definite pensate per una partecipazione ampia per tutte le età. Il progetto, inoltre, include attività e laboratori per allargare ulteriormente il pubblico di lettori e fruitori.

L'incontro, aperto a cittadine e cittadini e associazioni, moderato da Andrea Cacciatore, presidente dell'associazione NarrAzioni, ospiterà Paolo Rizzo e Valentina Gennaro (sindaco e vicesindaca di Presicce - Acquarica), Loredana Gianfrate (presidente Cooperativa Imago), Luigi De Luca (coordinatore dei Poli biblio-museali della Regione Puglia), Vincenzo Santoro (responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo ANCI), Aldo Patruno (direttore generale del Dipartimento turismo della Regione Puglia) e tutti i sindaci e gli amministratori dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca.





Info