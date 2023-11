I giocatori dell'AC Milan diventano fumetti in una campagna social di MSC Crociere

– Oggi a Casa Milan sono stati illustrati i dettagli della sponsorizzazione di MSC Crociere. Come annunciato lo scorso luglio, la Compagnia per la stagione calcistica è infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera.