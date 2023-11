'Start in blues', all'Orfeo c’è Richard Bona

TARANTO - Giovedì 30 novembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, altro appuntamento per la Stagione Eventi Musicali 2023/2024, “Start in blues”, con il Richard Bona Sextet. Insieme con uno dei più grandi bassisti e polistrumentisti della scena internazionale, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, che ha curato gli arrangiamenti, e Serena Brancale, voce fra le più affascinanti del panorama musicale italiano. Fra i musicisti: Antonio Muto (batteria), Ciro Manna (chitarre), Alessandro Scialla (pianoforte), Gianfranco Campagnoli (tromba) e Lino Patriota (tastiere).La Stagione eventi 2023-2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Ministero della Cultura, Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio: BCC- Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.Richard Bona, compositore, polistrumentista, fra i bassisti più affermati sulla scena internazionale. Vincitore di Grammy Award, è dotato di una voce straordinaria con la quale riesce come pochi a rappresentare le sue origini africane. La musica di Bona racconta le tradizioni, la cultura, la bellezza e i problemi del continente. Il suo scopo e il modo con cui si connette con il suo pubblico, lo hanno trasformato in un nome di riferimento nella musica mondiale, jazz e afropop. Richard Bona ha girato, composto, registrato e creato forme d’arte musicali con i più grandi artisti: Herbie Hancock, Harry Belafonte, Steps Ahead, Quincy Jones, Chick Corea, Buena Vista Social Club, Cesária Évora, Sting, Mike Stern, Pat Metheny, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Chucho Valdés, George Benson, Oumou Sangaré e molti altri.Dirige Valter Sivilotti, da anni fra i più stretti collaboratori dell’Orchestra della Magna Grecia. Pianista, compositore e direttore d'orchestra tra i più acclamati della sua generazione, Sivilotti ha lavorato, scritto e arrangiato per i più noti artisti del panorama musicale italiano e internazionale.Guest star di “Start in blues”, la cantante Serena Brancale. Studia musica classica, teatro e danza, si diploma in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari. Selezionata al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”, sul palco dell'Ariston interpreta presenterà il brano “Galleggiare”.“Start in blues”: Poltronissima 50euro+prevendita; Platea e Prima galleria 40euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 25euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.itStagione Eventi musicali 2023/2024 – Prossimo appuntamento, mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo: “Paganini in jazz”, con Ettore Pellegrino (violino), Nosso Brasil Trio e Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.