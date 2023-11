Successi e rimpianti al Campionato Italiano di Karate Juniores: Aurora Campobasso sfiora l'oro

CAMPOBASSO - Il pala Pellicone sul lido di Ostia è stato il palcoscenico della fase finale del campionato italiano di karate categoria juniores nel primo weekend di novembre. Un evento di alto livello che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da 300 società.La Puglia, rappresentata da talentuosi karateka, ha vissuto un'esperienza mista con poche medaglie conquistate e un grande rimpianto per l'argento sfiorato da Aurora Campobasso, categoria 59 kg. Le qualità straordinarie dell'atleta della Pro Team avrebbero potuto trasformare quell'argento in un oro, lasciando un sapore di rimpianto nel cuore della competizione.Nel complesso, la regione ha comunque ottenuto un bronzo nei 66 kg grazie a Valeri Calella dell'ASD Centro Sportivo Teodoro Monteparano (Ta). Nel Kàta, Francesco Sergi della Metropolitan Karate di Brindisi ha aggiunto un preziosissimo bronzo al suo palmarès, consolidando la sua posizione nella Nazionale Azzurra.A margine dell'evento, il maestro Vito Barletti di Lecce, che ha seguito sin da piccola Aurora Campobasso, ha condiviso una foto vintage con la sua atleta, ancora cintura gialla e fresca vincitrice di un GPG. La didascalia "siamo partiti da qui" racchiude l'essenza della passione con cui si pratica il karate, dimostrando che questa disciplina è per sempre.