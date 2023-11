Gli studenti del ‘Socrate’ di Bari alla Festa della Professione Medica e Odontoiatrica

Gli studenti del Liceo Classico “Socrate” di Bari che seguono il percorso di studi con Curvatura Biomedica, parteciperanno lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17:00, presso il Teatro Petruzzelli, alla Festa della Professione Medica e Odontoiatrica dell’OMCeO di Bari, con la Cerimonia del conferimento delle medaglie, il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati e l’assegnazione del Premio per la Buona Medicina 2023.L’evento, condotto dalla giornalista Donatella Azzone, contempla l’intervento del Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari e della FNOMCeO, Filippo Anelli, del Vicepresidente, Franco Lavalle, della Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Belinda Guerra e dei Past President dell’OMCeO, oltre che di tutti gli altri componenti il Consiglio Direttivo in carica e l’Esecutivo della Federazione Nazionale degli OMCeO.Durante la cerimonia 342 Medici e Odontoiatri neoiscritti agli Albi pronunceranno il Giuramento di Ippocrate che manifesta i principi costruenti della Professione medica e del quale verrà data anche lettura in greco dagli studenti del Liceo Socrate.Nel corso della serata, saranno assegnate le Attestazioni di Benemerenza ai quattro Licei interessati al Percorso Nazionale “Biologia con Curvatura Biomedica”, in primis al Liceo Classico Statale Socrate di Bari a seguire il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Bari e i Licei Cartesio di Triggiano e Liceo Classico-Scientifico Simone-Morea di Conversano, e ai docenti Medici che hanno svolto le lezioni presso i suddetti Istituti Scolastici.