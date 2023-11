Taranto, Giornata nazionale degli alberi: martedì 21 novembre un evento con le scuole per celebrare il patrimonio boschivo di Puglia

- Una giornata tutta dedicata al patrimonio boschivo, per promuovere, valorizzare, tutelare gli oltre 166 mila ettari di alberi della nostra regione. Martedì 21 novembre, a partire dalla ore 9.30, infatti, in occasione della "Giornata nazionale degli alberi", promossa Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Puglia-Assessorato Agricoltura e Arif, l’Agenzia regionale Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali, hanno organizzato a Taranto, nella sede del "Vivaio Leggiadrezze", un evento tutto dedicato a questi importanti elementi della natura che coinvolgerà, in particolare, le scuole primarie, con dimostrazioni sul campo e un laboratorio esperienziale.