Temporali sulla Puglia, è allerta gialla

BARI - Dalle ore 20:00 di oggi 7 novembre 2023, e per le successive 24 ore, le previsioni meteo indicano la possibilità di precipitazioni sparse con caratteristiche di rovescio o temporale, accompagnate da quantitativi cumulati deboli o, in alcune zone, puntualmente moderati. Questo fenomeno è previsto soprattutto nella regione della Puglia meridionale, come dettagliato nell'allegato delle previsioni meteorologiche.A causa di queste condizioni meteorologiche, a partire dalle ore 20:00 del 7 novembre 2023 e per le successive 24 ore, è stata emanata un'allerta di colore giallo per il rischio idrogeologico ed idrogeologico dovuto a temporali localizzati sulla regione della Puglia.Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione a queste previsioni e di adottare le misure di precauzione necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza legate alle precipitazioni e ai temporali previsti.