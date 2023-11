- L'Italia vince la Coppa Davis per la seconda volta nella sua storia. Prevale in finale 2-0 sull' Australia a Malaga. Nel primo singolare Matteo Arnaldi si impone 7-5 2-6 6-4 con l' australiano Alexei Popyrin. Nel secondo singolare Jannik Sinner supera per 6-3 6-0 l'altro australiano Alex De Minaur. L'ultimo successo dell'Italia in Coppa Davis era stato nel 1976.