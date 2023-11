Serie C: il Cerignola pareggia 1-1 con la Turris al Liguori

Sesto pareggio esterno del Cerignola, che impatta 1-1 con la Turris al "Liguori" nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 42' i pugliesi passano in vantaggio con D' Andrea e nel secondo tempo i campani pareggiano al 91' per merito di Guida. Nono pareggio in questo campionato per gli ofantini.La squadra di Ivan Tisci e' al nono posto in classifica con 21 punti insieme al Catania. Primo pareggio interno per la Turris, quintultima con 14 punti.