Il greco Stefanos Tsitsipas si impone 6-3 7-6 sul canadese Felix Auger Aliassime. Il serbo Novak Djokovic supera 6-3 6-2 l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il tedesco Alexander Zverev batte 6-4 6-7 7-6 il francese Ugo Humbert. Il danese Holger Rune si aggiudica in due set, 6-4 6-2 l’ incontro con l’austriaco Dominic Thiem. Il polacco Hubert Hurkacz vince 6-3 6-2 con lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

- Jannik Sinner si ritira dal torneo ATP Masters 1000 di Parigi per riposarsi, poiché dovrà giocare a novembre le ATP Finals di Torino e le Finals Eight di Coppa Davis a Malaga.Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Parigi Bercy, Jannik Sinner vince 6-7 7-5 6-1 con l’americano Mackenzie Mc Donald e si qualifica per il terzo turno. Il bulgaro Grigor Dimitrov prevale 6-3 6-7 7-6 sul russo Daniil Medvedev.