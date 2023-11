OSTUNI (BR) - EStPLORA, edizione speciale del Festival della Letteratura di Viaggio in Puglia, entra nel vivo a Ostuni - dopo l’apertura il 31 ottobre a Brindisi - con l’inaugurazione il 3 novembre (alle ore 18) della mostra In viaggio con Hugo Pratt. Corto Maltese, Ulisse e gli altri, presso il Museo Diocesano dove resterà visitabile fino al 10 dicembre 2023. - EStPLORA, edizione speciale del Festival della Letteratura di Viaggio in Puglia, entra nel vivo a Ostuni - dopo l’apertura il 31 ottobre a Brindisi - con l’inaugurazione il 3 novembre (alle ore 18) della mostra In viaggio con Hugo Pratt. Corto Maltese, Ulisse e gli altri, presso il Museo Diocesano dove resterà visitabile fino al 10 dicembre 2023.





«La mostra è un’esplorazione della “letteratura disegnata” di uno dei più grandi autori di fumetto italiani, come amava definirla Pratt stesso», spiega Antonio Politano, direttore artistico del Festival. «Per inoltrarsi in quell’universo di viaggio e avventura, storia e fantasia, abbiamo chiesto di curare la scelta dei disegni e dei testi a Patrizia Zanotti, a lungo la più stretta collaboratrice di Pratt e managing director di Cong (società che detiene i diritti di edizione e riproduzione della sua opera)». In occasione dell’inaugurazione, Patrizia Zanotti ci accompagnerà in una visita guidata lungo un percorso espositivo che si sviluppa prevalentemente in due sale al primo piano del Museo, arricchite nell’atrio da pannelli di presentazione di Pratt e dalla proiezione di un documentario sulla sua vita e opera. Con sezioni dedicate, nella sala grande, a Corto Maltese e alla sua "geografia": il Pacifico, il Sud America, l’Etiopia, il mondo celtico; e, nella sala piccola, ai riferimenti letterari e geografici del disegnatore veneziano, da Omero («siamo tutti suoi discendenti») a Robert Louis Stevenson, da Emilio Salgari ad Antoine de Saint-Exupéry.

La mostra su Hugo Pratt a Ostuni è stata anticipata da una serie di installazioni video presso il MediaPorto Biblioteca di Brindisi, che resteranno fruibili fino al 10 dicembre: interviste al disegnatore veneziano, estratti di cartoni animati ispirati dalle sue opere, immagini in Motion Graphics con i suoi acquarelli. A Ostuni, il Festival proseguirà con una serie di incontri il cui programma è consultabile su www.festivaletteraturadiviaggio.it

«EStPLORA è un’edizione speciale del Festival della Letteratura di Viaggio in Puglia» dichiara Claudio Bocci, presidente dell’associazione Cultura del Viaggio che organizza la rassegna promossa da Società Geografica Italiana «con il sostegno della Regione Puglia, del Polo BiblioMuseale di Brindisi, del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune di Ostuni e del Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. Un’occasione di collaborazione che ci auguriamo di poter replicare e sviluppare l’anno prossimo».