Theo Hernandez stende la Fiorentina

Ac Milan fb





Nella ripresa i Viola cercano più volte il pareggio, chiamando Maignan all'intervento miracoloso al 96' su Mandragora che sotto porta calcia a botta sicura, trova il volto del portiere francese che sancisce la vittoria del Diavolo. Nel pomeriggio ottimo esordio di Mazzarri sulla panchina del Napoli, che vince 1-2 a Bergamo contro l'Atalanta con Kharasvelia ed Elmas che tengono i campioni d'Italia in zona Champions

Basta un rigore di Theo Hernandez nel primo tempo al Milan per aver la meglio di una Fiorentina volenterosa. Il vantaggio rossonero è arrivato sul finale del primo tempo per un fallo in area di Parisi su Hernandez. Il rigore è stato uno dei pochi acuti nella frazione di gioco, con i padroni di casa che poco pericolosi con Jovic punta centrale.