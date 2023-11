Coppa Davis: l'Italia vince 2-1 con la Serbia e vola in finale

facebook

L’Italia vince 2-1 con la Serbia nella seconda semifinale di Coppa Davis a Malaga in Spagna e si qualifica per la finale. Il punto decisivo per il successo degli azzurri arriva dal doppio che permette a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego di prevalere 6-3 6-4 sui serbi Novak Djokovic e Mionir Kecmanovic. Nel primo singolare Lorenzo Musetti perde 6-7 6-2 6-1 con il serbo Miomir Kecmanovic.Nel secondo singolare Jannik Sinner vince in tre set, 6-2 2-6 7-5 con l’ altro serbo Novak Djokovic. Per il ventiduenne altoatesino è il secondo successo ottenuto nella sua carriera contro il numero 1 del mondo, dopo quello conquistato martedì 14 novembre nella seconda giornata delle ATP Finals di Torino. L’ Italia affronterà domani alle 16 in finale l’ Australia, che ha vinto ieri nella prima semifinale 2-0 con la Finlandia.