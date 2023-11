Ticket di ingresso Aeroporto di Brindisi: Delli Noci convoca tavolo per giovedì 16 novembre

BRINDISI - “La notizia relativa alla sospensione da parte della società Saba della tolleranza di 15 minuti per i taxi e i mezzi di trasporto non di linea nella zona degli arrivi e delle partenze dell’aeroporto di Brindisi non solo ci coglie di sorpresa, ma necessita di un immediato confronto”.L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci commenta così la decisione di Saba, la società che gestisce i due parcheggi per conto di Aeroporti di Puglia, di eliminare i 15 minuti di tolleranza e l’obbligo di ticket di 5 euro per i taxi, le navette e le auto a noleggio che accedono alla zona arrivi e partenze dell’aeroporto.“Un servizio – continua Delli Noci – che abbiamo bisogno sia garantito per varie ragioni: non gravare su una categoria che ha già vissuto per via degli anni di pandemia gravi ripercussioni economiche, garantire ordine e ancora di più garantire che il trasporto privato da e verso l’aeroporto non sia disincentivato in zone come Lecce e Taranto – da cui parte il maggior numero di taxi – che sono aree turistiche in cui abbiamo il compito di favorire la presenza e l’efficineza di servizi di questo genere. Per queste ragioni, dopo una breve interlocuzione telefonica con il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ho comunicato la necessità di convocare insieme all’assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia, un tavolo presso l’assessorato giovedì 16 novembre, a cui già domani con comunicazione ufficiale inviterò AdP, l’associazione dei tassisti, l’associazione Ncc, le Province e i Comuni di Lecce e Taranto”.