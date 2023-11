Torna la 'Bari Music Week' con Nikaleo e Tony Esposito

BARI - Torna anche per il 2023 la Bari Music Week, la rassegna che porta la grande musica in luoghi votati all'incrocio delle arti. Sabato 25 settembre i protagonisti dell'evento barese saranno Nikaleo e Tony Esposito, una collaborazione sorprendente in cui le percussioni del noto musicista partenopeo si intrecceranno al funk made in Puglia della talentuosa cantautrice. Location d'eccezione sarà la magnifica Masseria Pietrasole, struttura settecentesca immersa fra ulivi secolari e rigogliosi frutteti, nelle cui corti si diffonderà il sound di una serie di artisti che spazieranno dal dal pop alla world, dal soul al beat più sostenuto.Tony Esposito è senza dubbio un nome che non ha bisogno di presentazioni, uno dei principali esponenti italiani della world music, capace di fondere melodie partenopee con sonorità provenienti da diversi angoli del mondo. Dopo aver costruito una preziosa carriera come solista, negli anni ’70 ha collaborato grazie al suo innato talento con artisti di fama nazionale (Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi, Mauro Pelosi) e internazionale (Don Cherry, Gato Barbieri, Eumir Deodato, Brian Auger, Gilberto Gil ed Eddie Blackwell). Il grande percussionista si affiancherà a Nikaleo, autrice di colonne sonore e dotata di timbrica vocale e padronanza scenica di altissimo profilo. Le sue soundtrack sono state utilizzate in produzioni marchiate Rai1, Rai Cinema, Rai3, mentre i suoi due alcum "Angelo Nero" e "Funktomatica" hanno indicato una nuova via all'intreccio fra jazz, funk, hip hop e house.Dopo il concerto di Tony Esposito e Nikaleo ci sarà spazio per una serie di dj-set, che vedranno ai piatti Cloud Danko, Vito Santamato, Lillo e altri nomi della scena pugliese. Dj e collezionisti di dischi, fondatori della crew Black Vibrations e resident della one night BUG, Cloud Danko e Vito Santamato propongono una selezione che spazia in oltre sessant’anni di musica nera. Un viaggio nel quale jazz, soul, funk, rap, disco, afro e latin si incontrano per dar vita a un set che unisce i suoni classici del passato alle nuove contaminazioni con la musica elettronica. Hanno condiviso il palco con miti come Robert Glasper, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa. BUG è invece il contenitore di suoni, parole, immagini, legate da un filo conduttore chiamato black music; un appuntamento per riscoprire i classici del funk e del soul e ascoltare le nuove contaminazioni della musica nera.«Bari Music Week prosegue nel suo progetto di incrocio delle arti», spiega il direttore artistico Ivan Bonatesta, «innestando la migliore musica dei nostri giorni negli spazi di particolare pregio del capoluogo pugliese. Con questo nuovo evento abbiamo unito l’esuberanza e il talento di un’artista come Nikaleo con un’icona della storica scena napoletana come Tony Esposito, artista legato a Pino Daniele, James Senese e Napoli segreta, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile e tanti altri, scena musicale riportata in auge negli ultimi anni dai vari Nu Genea, Liberato ecc. Le selezioni musicali spazieranno invece dalla black all’elettronica grazie a dj di magistrale tecnica e sensibilità».