Tragedia a Andria, nuovo femminicidio: 42enne uccisa a coltellate dal marito

ANDRIA - Ad Andria, una donna di 42 anni, Vincenza Angrisano, è stata brutalmente uccisa a coltellate ieri pomeriggio dal marito in un'area rurale della città. Il marito, ora detenuto, ha contattato il 118 confessando il crimine, mentre urla dei bambini sono state udite dagli operatori sanitari. I carabinieri, allertati immediatamente, stanno indagando sotto il coordinamento della Procura di Trani.La coppia, che viveva separata in casa da un certo periodo, sembra avesse problemi irrisolti, con l'uomo che non accettava la fine della relazione. I figli della coppia erano presenti in casa al momento della tragedia. L'uomo avrebbe colpito la donna più volte all'addome e al torace, senza lasciarle scampo.La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha commentato il femminicidio esprimendo profondo dolore per la perdita e condannando l'orrendo atto di violenza. I carabinieri stanno conducendo indagini nella casa della coppia, mentre una psicologa si occupa dei figli colpiti da questa tragica vicenda. La comunità di Andria è sconvolta e attonita di fronte a questa nuova vittima di femminicidio, una dolorosa realtà che ha colpito la città.