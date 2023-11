L'omicidio di Giulia Cecchettin a 'Chi l'ha visto?'

L’omicidio di Giulia Cecchettin e la telefonata non presa in considerazione nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 29 novembre alle 21.20 su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli. Come mai dopo che un testimone ha parlato di una ragazza aggredita e costretta a salire in una macchina, i carabinieri hanno preso la denuncia di scomparsa come allontanamento volontario? Prosegue, a questo proposito, la campagna di “Chi l’ha visto?” insieme all’Associazione Penelope affinché la causa di allontanamento sia considerata “ignota”, visto che tra i casi più drammatici di “allontanamento volontario” c'era anche quello di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due valigie.