LECCE - Una tragedia ha colpito la città di Lecce, dove un migrante di 39 anni, di nazionalità senegalese, ha perso la vita in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Carmiano a Novoli, un dramma che ha sconvolto la comunità locale.Il 39enne si trovava in sella a una bicicletta e stava percorrendo la strada provinciale nella stessa direzione di marcia di una Fiat 600. In un attimo, la bicicletta è stata travolta dalla vettura, causando gravi lesioni al ciclista.La conducente della Fiat 600, una donna, ha immediatamente fermato il veicolo e ha chiamato il numero di emergenza 118 per richiedere soccorso. Purtroppo, quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell'incidente, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del migrante senegalese, poiché aveva già perso la vita a causa delle ferite riportate nell'incidente.Le autorità locali sono intervenute per effettuare i rilievi del sinistro. È emerso che la strada provinciale in questione è nota per la sua pericolosità, in parte dovuta alla scarsa illuminazione. Questo fattore potrebbe aver contribuito all'incidente, rendendo difficile la visibilità per i conducenti e i ciclisti.La tragica morte del migrante senegalese ha suscitato profonda tristezza nella comunità locale e richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale, in particolare lungo le strade con problemi di illuminazione.