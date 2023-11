3BMeteo: “Alluvione in Toscana, in due ore la pioggia di due mesi; nel weekend arriva il ciclone Debi”









Gli esperti di 3bmeteo.com: “In Toscana punte over 200mm a causa di una violenta linea temporalesca stazionaria; il maltempo colpisce anche il resto d'Italia e non è finita, nel weekend arriva una nuova intensa perturbazione

ALLUVIONE IN TOSCANA, A CAUSARLA UNA LINEA TEMPORALESCA STAZIONARIA - “La tempesta Ciaran ha colpito duramente non solo l'Europa centro-occidentale ma anche l'Italia, con una violenta perturbazione che ha causato condizioni di intenso maltempo specie al Nord e sul versante tirrenico” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che a proposito della devastante alluvione che ha colpito l'alta Toscana precisa - “è stata causata da una violenta e stazionaria linea temporalesca che si è strutturata in seno alla perturbazione, scaricando in due ore punte di oltre 200mm: si tratta della pioggia che mediamente dovrebbe cadere in due mesi in questo periodo dell'anno sulle zone colpite”.

PRIMA NEVE SULLE ALPI, FIOCCHI ANCHE IN APPENNINO - “Nel frattempo l'arrivo di aria più fredda associata alla perturbazione ha favorito l'arrivo della prima neve sulle Alpi fino alle quote medie, a tratti sui 1200-1300m” - proseguono gli esperti di 3bmeteo.com - “con oltre 20-30cm di manto nevoso dai 2000-2300m. Nelle prossime ore la neve potrà interessare anche l'Appennino centro-settentrionale dalle quote medio-alte”.

NON E' FINITA, NEL WEEKEND ARRIVA IL CICLONE DEBI, ALTRO MALTEMPO SULL'ITALIA CON VENTI BURRASCOSI - “Dall'Atlantico si avvicina una nuova intensa perturbazione associata ad un profondo vortice ciclonico, che riporterà condizioni di severo maltempo sull'Europa centro-occidentale nel weekend con venti nuovamente di tempesta. “Anche l'Italia verrà coinvolta con piogge e temporali talora di forte intensità da Nord a Sud tra sabato sera e domenica” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “colpite in particolare le regioni del Nord e del versante tirrenico, mentre sulle Alpi nevicherà a tratti fin verso i 1200-1400m. Il tutto accompagnato da venti nuovamente molto forti tra Ostro, Libeccio e Ponente, con raffiche talora superiori ai 90-100km/h in particolare su Tirreno e crinali appenninici.” Il passaggio del fronte sarà abbastanza rapido, tuttavia sono previste piogge talora abbondanti su terreni già intrisi d'acqua a causa delle recenti ondate di maltempo, quindi vi sarà il rischio di nuove criticità idrogeologiche.