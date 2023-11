Tragedia sulla Bitonto - Terlizzi: si schianta contro guard rail Lazzaro Ruotolo

BITONTO - Una tragedia ha scosso il Barese ieri sera sulla provinciale 231, tra Bitonto e Terlizzi, quando Lazzaro Ruotolo, un 53enne di Andria, ha perso la vita in un incidente stradale. L'uomo, che stava rientrando dal lavoro, è stato coinvolto in un drammatico incidente che ha visto la sua auto finire fuori strada e schiantarsi contro il guardrail.Purtroppo, Ruotolo è deceduto sul colpo, lasciando la comunità locale in lutto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente il 118 e la Polizia, cercando di gestire la situazione e fornire assistenza nella tragica circostanza.Al momento, non è escluso che un malore possa essere stato all'origine dello schianto fatale. Le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente, cercando di comprendere se fattori legati alla salute di Ruotolo abbiano contribuito all'accaduto.La notizia della prematura scomparsa di Lazzaro Ruotolo ha generato un profondo cordoglio nella comunità locale. La sua morte rappresenta una dolorosa perdita, e la speranza è che le autorità possano fare chiarezza sulle dinamiche dell'incidente per fornire risposte alle domande che inevitabilmente emergono in momenti così difficili.