Ultima giornata di Promessi Sposi con sfilate, cooking show e la torta wedding

BARI - Domenica 12 novembre, dalle 10, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante si terrà la quarta giornata della XXXVII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi – il matrimonio in vetrina", durante la quale si svolgeranno le sfilate del Bridal Show, con la partecipazione di vari vip, gli incontri B2B tra i wedding planner e le aziende pugliesi, vari cooking show e attività nel Levante Cake.Nel padiglione 19, adiacente a quello che ospita il Salone internazionale con i suoi 250 espositori, si terranno le sfilate delle nuove collezioni nuziali 2023 di importanti brand, con testimonial del mondo dello spettacolo e della moda italiana. Si inizierà alle 16.30 con la Diamond Couture, che ospiterà Milena Miconi e Stefano Oradei. Seguiranno alle 17.30 la sfilata di Gentile Wedding e alle 18 quella di Giotta Spose. Alle 18.15 toccherà a Petrelli Uomo Alta Cerimonia, che ospiterà Alex Belli, Valerio Scanu ed Eugenio Colombo. Chiuderà le sfilate alle 19 Errico Maria Alta Moda Sposa.Dalle 10.30 avranno inizio le attività nell’area Levante cooking con gli incontri B2B tra le aziende pugliesi e i wedding planner coinvolti nel progetto “Pugliain Wedding Tourism”, grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing e di matrimoni LGBTQ+, interessati a lavorare con i fornitori della regione e strutture pugliesi. Alle 13 ci sarà il cooking show per i wedding planner a cura dell’associazione Cuochi baresi. Alle 15 ci sarà la decorazione della wedding cake con Angelo Garini e le cake designer del Levante Cake. Due cooking show di aziende locali si terranno dalle 16 alle 18. Il primo ad esibirsi sarà lo chef Francesco Cinquepalmi della masseria La grande quercia; seguirà, alle 17 circa, lo chef Giuseppe Resta di Alvino Relais. Chiuderà il programma di iniziative lo show di bartending della Bar Project con Andrea Salamida, dalle 18.Da inizio giornata, invece, sono in programma alcuni appuntamenti nella zona Levante Cake. Tra queste alle 11 ci sarà il montaggio finale della torta wedding realizzata dalle cake designer Mimma Filiale, Filomena De Rosa e Annamaria Mormile. Alle 12 si terrà una dimostrazione nella quale sarà preparato un panettone e il suo decoro a cura delle cake designer. Alle 14 sarà proposta la realizzazione dei cakepops e alle 15 quella di pasticceria moderna/classica.Per accedere al Salone internazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.domenica 12 dalle 10.00 alle 21.00