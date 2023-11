'Transgender: L'enigma dell'identità' al centro del dibattito a Bari

In un contesto in cui i confini si dissolvono, rendendo difficile il riconoscimento della persona in quanto tale, l'incontro affronterà il tema attuale dell'identità di genere. Attraverso una riflessione sull'intelligenza artificiale e i suoi rischi, gli interventi giungeranno a considerare l'enigma dell'identità di genere umana, con un focus sulle emozioni e gli affetti. Santa Fizzarotti Selvaggi modera il dibattito, coinvolgendo Carla Pianetti, padre Mariano Bubbico, il prof. Enrico Pierangeli (neurochirurgo) e il prof. Francesco Paolo Selvaggi (professore emerito di Urologia - Uniba), esperti in diverse discipline. Un'occasione di approfondimento e dialogo su tematiche cruciali della contemporaneità.

BARI - Sabato 2 dicembre, alle ore 18:30, presso L'Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, si terrà il secondo appuntamento-spettacolo del ciclo "Segnali dal futuro – Una lunga strada". Questa volta dedicato a "Transgender – L'enigma dell'identità", l'evento, inserito nella 49^ stagione artistica di Puglia Teatro e 22^ de L'Eccezione, vedrà la partecipazione di Carla Pianetti, Padre Mariano Bubbico, Enrico Pierangeli e Francesco Paolo Selvaggi.