Trinitapoli, azione decisa contro occupazioni abusive di terreni comunali

- Dopo anni di irregolarità, il Comune di Trinitapoli si impegna nella ricognizione del suo patrimonio immobiliare, scoprendo una diffusa illegalità nell'uso dei terreni comunali. La Commissione Straordinaria di Trinitapoli, composta da Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra, e Massimo Santoro, ha preso posizione con la delibera n. 115 del 31 ottobre scorso, indirizzando il responsabile del settore III a ripristinare una gestione legittima dei terreni di proprietà comunale.Il Comune di Trinitapoli possiede circa 191 ettari di terreno agricolo, di cui solo alcuni sono regolarmente affittati. La maggior parte dei terreni, tuttavia, è stata occupata abusivamente o utilizzata da assegnatari con titoli scaduti, anche a scopo di lucro.La Commissione ha richiesto all'ufficio competente di intraprendere azioni immediate per il recupero della gestione legittima dei terreni, incluso il ripristino del pieno possesso, il recupero dei canoni non pagati e delle indennità per l'occupazione senza titolo. Inoltre, si mira alla riassegnazione del patrimonio seguendo le procedure stabilite dal regolamento comunale.Queste azioni non solo contribuiranno a riportare legalità nell'uso del patrimonio comunale ma consentiranno anche la valorizzazione di questi beni attraverso una gestione trasparente e legittima.Il comunicato della Commissione specifica che, secondo il regolamento per la concessione in affitto dei terreni agricoli comunali, chiunque può presentare manifestazioni di interesse per l'assegnazione di uno di questi terreni. Tuttavia, chi ha già occupato abusivamente uno di questi beni sarà escluso dalla possibilità di candidarsi. Inoltre, saranno esclusi coloro che hanno modificato la destinazione del fondo senza autorizzazione e chi incorre in cause di esclusione previste dalle leggi contro la criminalità organizzata.Recuperare la legalità e valorizzare questi beni comunali è cruciale per Trinitapoli, offrendo anche opportunità lavorative e imprenditoriali per coloro che desiderano gestire direttamente un terreno agricolo.