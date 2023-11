Trinitapoli celebra l'autunno con la festa sinodale degli oratori ANSPI della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

- Nel cuore di Trinitapoli, negli accoglienti oratori dell'ANSPI della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, si è tenuta domenica scorsa una vibrante festa autunnale. Le celebrazioni si protrarranno per l'intero mese di novembre nei campi sportivi diocesani, e il primo evento ha visto protagonista un entusiasmante incontro calcistico tra il circolo Lauretano e quello della parrocchia Santissima Trinità di Barletta.Questo evento, oltre a essere un'occasione di svago e competizione sportiva, ha portato con sé un significativo messaggio di amicizia e condivisione. I giovani calciatori, provenienti da vari oratori, si sono uniti in squadre miste, sottolineando l'importanza dello spirito sinodale e della collaborazione. Carmine Pellegrino, responsabile ANSPI Lauretano, ha evidenziato l'innovazione di questa manifestazione, sottolineando che "le squadre saranno miste di vari oratori e tutti i piccoli calciatori giocheranno uno insieme all’altro, nello spirito sinodale".Il presidente zonale ANSPI, Don Francesco Doronzo, ha espresso la sua soddisfazione per il successo del progetto, ringraziando i parroci degli oratori per aver messo a disposizione le strutture parrocchiali in un'ottica di servizio alla comunità. Ha inoltre elogiato l'apporto fondamentale dei mister e dei volontari, che con dedizione educano i giovani atleti durante tutto l'anno.La giornata si è conclusa con un toccante momento di agape fraterna, dove partecipanti di tutte le età hanno condiviso una merenda, rinsaldando così i legami creati sul campo sportivo. Una celebrazione che va oltre il semplice aspetto sportivo, contribuendo alla costruzione di opere di socializzazione e crescita comunitaria.