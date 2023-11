Serie C: il Foggia pareggia 0-0 con la Juve Stabia al Menti

Terzo pareggio esterno del Foggia. I dauni impattano 0-0 con la Juve Stabia al “Menti “ nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Sesto pareggio in questo campionato per la squadra di Mirko Cudini e secondo risultato utile consecutivo. I rossoneri pugliesi sono al decimo posto in classifica con 18 punti. Primo pareggio interno per i campani. Quarto pareggio nel girone C di Serie C per la squadra allenata da Guido Pagliuca. La Juve Stabia è prima con 28 punti.