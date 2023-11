Trinitapoli, rinnovato il direttivo di Azione

- Nella sala del locale il Sughero a Trinitapoli, l'incontro cittadino di Azione, il partito di Carlo Calenda, è stato un momento significativo per la formazione del nuovo direttivo locale. L'evento, che si è tenuto venerdì 10 novembre, ha visto la partecipazione del consigliere regionale Ruggiero Mennea e dei membri della segreteria regionale.Durante l'incontro, Luigi Catanzaro è stato nominato segretario della sezione del partito con un'accoglienza unanime. Il consiglio direttivo è stato composto da Michele Mastrodonato, referente provinciale, Paolo Landriscina, Sergio Mastrodonato e Antonella Distaso. L'obiettivo principale del nuovo direttivo è orientato verso le elezioni amministrative del 2024, con particolare attenzione alla Città di Trinitapoli, unico Ente della provincia della Bat che andrà al voto.Il neo segretario Catanzaro ha commentato: "Con la designazione del nuovo direttivo, il nostro partito entra nel vivo nel progetto politico per Trinitapoli. L'entusiasmo dei numerosi iscritti si tradurrà in un'azione di effettivo rilancio della politica cittadina nell'interesse collettivo e per una buona amministrazione."Durante il suo discorso politico, Catanzaro ha sottolineato l'importanza dell' impegno dei cittadini, invitandoli a partecipare a un percorso innovativo che promette importanti sviluppi a breve termine in vari settori, dalla cultura all'imprenditoria, dal sociale al turismo. L'evento segna un passo cruciale per Azione a Trinitapoli, indicando una prospettiva di attiva partecipazione nella vita politica locale.