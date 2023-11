Amministrative Trinitapoli, Pd: pronti a rinnovamento in vista delle elezioni

In un appello alla città, Piccininno evidenzia la necessità di un progetto di riscatto, considerando le recenti esperienze amministrative fallimentari che hanno lasciato Trinitapoli in una difficile situazione. Il segretario critica coloro che, responsabili dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, si ripresentano sulla scena senza un minimo senso di dignità, sottolineando l'importanza di un sincero atto di scuse verso la comunità.



Il quadro politico attuale mostra una spaccatura evidente nella coalizione definita "di rinascita", che, secondo Piccininno, ha compromesso la credibilità, la prospettiva e il futuro di Trinitapoli. Il PD si impegna a presentare un progetto alternativo ai metodi, alle persone e alle organizzazioni che hanno amministrato la città dal 2011.



Il segretario sottolinea la necessità di una riflessione da parte della comunità su quanto rappresentata dalla gestione passata, caratterizzata da una questione morale e da strutture organizzate come "macchine di potere e di clientela". Piccininno indica che un vero rinnovamento può avvenire solo se si affrontano le cause politiche di questa situazione.



Il Partito Democratico si propone di aprire una fase nuova, raccogliendo energie, competenze e progetti, puntando a un cambiamento reale e concreto. L'obiettivo è voltare pagina, evitando di attardarsi nella riproposizione di una narrazione politica già vista.

Il Partito Democratico della sezione di Trinitapoli si fa sentire con forza, annunciando un impegno deciso per promuovere una fase di riscatto e rinnovamento in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. Dopo un periodo di silenzio politico ed amministrativo, in parte dovuto alla gestione commissariale in atto fino alla primavera del 2024, Donato Piccininno, segretario locale del PD, lancia un chiaro messaggio di cambiamento.