La vittoria di Umberto Albano rappresenta un successo straordinario per l'Italia nel panorama internazionale del settore dei capelli. Il performer e l'intera squadra italiana hanno lavorato con dedizione e coesione, perseguendo un unico obiettivo: la vittoria. A guidare il team è il rinomato trainer Mario Piccininno, anch'egli pugliese originario di Andria, noto per i suoi record mondiali.Nel dettaglio dei risultati, nella categoria Commercial Fade Cut, Umberto Albano ha conquistato il primo e secondo posto, mentre il terzo posto è andato ad Alfredo Amoroso nella competizione individuale. Nella Coppa del Mondo Categoria Barber (a squadre), il duo vincente è stato composto da Umberto Albano di Taranto e Alfredo Amoroso di Napoli, con la guida esperta di Mario Piccininno, Direttore Artistico e Allenatore Ufficiale F.I.A.M. ITALIA.Il Salone Umberto Albano, situato a Talsano in via Cacace 298p, è una vera eccellenza nella cura dei capelli. Allo stesso modo, il Salone Mario Piccininno ad Andria, in Luciano Manara 35, rappresenta un punto di riferimento per la qualità e l'innovazione nel mondo dell'hairstyling.Con questi straordinari risultati, il Team Italiano si appresta ad affrontare nuove sfide, e l'intero paese si prepara ad applaudire a futuri successi nel mondo della bellezza e dell'eccellenza professionale.