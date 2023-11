Sciopero nazionale del 17 novembre, servizio di igiene urbana a rischio disagi a Santeramo in Colle

SANTERAMO IN COLLE - A causa dello sciopero generale nazionale indetto per la giornata di venerdì 17 novembre 2023 dalle segreterie nazionali delle sigle sindacali Uil e Cgil, si comunica alla cittadinanza della possibilità di disagi anche per il Comune di Santeramo in Colle rispetto al normale sevizio di raccolta fornito dalla società Teknoservice Srl.In ogni caso, così come previsto dalla legge, saranno garantiti, da parte di Teknoservice s.r.l., i servizi essenziali, nello specifico: la raccolta dei rifiuti pericolosi, quella dei RSU relativi alle utenze scolastiche, mense pubbliche, caserme ed enti assistenziali nonché la pulizia delle aree di sosta attrezzate e quelle di interesse turistico.Il servizio tornerà pienamente operativo dal giorno 18 novembre 2023.