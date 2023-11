Turista aggredito a Conversano: indagini in corso dopo attacco da parte di baby gang

CONVERSANO - Nella notte scorsa, un turista italiano di mezza età è stato vittima di un'aggressione da parte di un branco di tre ragazzini a Conversano, precisamente in corso Morea, una delle zone più frequentate della movida locale. La vittima, appena arrivata in città e rientrante nel suo b&b dopo una serata trascorsa con amici, è stata accerchiata, spintonata e insultata dai tre giovani. Nonostante ogni tentativo di fuga sia risultato inutile, fortunatamente il turista non ha riportato ferite gravi.Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della Polizia Locale, che è intervenuta prontamente sul luogo dell'aggressione. I tre aggressori sono riusciti a fuggire, ma le autorità stanno ora analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per identificarli. La testimonianza del turista sarà fondamentale per l'inchiesta.Purtroppo, questo non è un caso isolato a Conversano. Negli ultimi due settimane, la città ha registrato altri due episodi di violenza, tra cui una rissa tra due gruppi di ragazzi e l'inseguimento di un invalido da parte di una baby gang. Nel secondo caso, gli autori sono stati già identificati.Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per contrastare tali episodi e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.