Umm Dj Edition: da gennaio 2024 arriva la selezione per i professionisti del mixer

Chi ogni weekend o durante la settimana fa ballare locali e festival come dj è sempre alla ricerca di sample, idee, versioni particolari e dj tool dedicati al dancefloor. Perché per differenziarsi e trovare il proprio sound è sempre necessaria tanta ricerca musicale, un lavoro quotidiano che i più non conoscono… ma poi ballano nei dj set.Ecco perché il team di UMM, storica label house italiana coordinata da Gianfranco Bortolotti (GFB) con Gianluca Motta si è inventata UMM DJ EDITION, una selezione di tracce in versione estesa e dj tool pensata per i professionisti del mixer. La prima UMM DJ EDITION arriva a gennaio 2024.Il mondo Media Records / UMM è in ebollizione per cui chi ama la musica dance può aspettarsi bella novità, in ambito discografico e non solo. UMM è una delle più storiche label italiane. UMM sta per Underground Music Movement. Fondata originariamente a Napoli da Flying Records nel 1991, è stata una delle prime label italiane a pubblicare musica house e progressive. Nel 1997 UMM entrò nell'universo Media Records, dov'è tutt'ora, grazie al rilancio 2023-2024 firmato Gianfranco Bortolotti, il creatore di Media Records e Gianluca Motta dj producer con all'attivo tante hit e mille serate, nel ruolo di label manager e coordinatore artistico del progetto.