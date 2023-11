Acetone Radio Show fa ballare il mondo

Acetone spinge decisamente forte sul ritmo con le sue release e non solo. Anche il suo Radioshow è ormai un canale musicale molto amato, ascoltato e diffuso in mezzo mondo, perfetto per scoprire il sound funky house dei suoi dj e dei suoi artisti. Soprattutto quello di Nari e Jens Lissat, i fondatori di Acetone, ma anche quello di dj come Steve Tosi, Giorgio V., Max Magnani, Sandro Puddu.

Acetone Radio Show è un programma radiofonico dal sound soprattutto funky house ormai diffuso in mezzo mondo. Tra le altre, è diffuso su emittenti di riferimento, come Radio XLarge (www.radioxlarge.com), sull'australiana Physical Radio (www.physical-radio.com/), e Millenium FM (https://milleniumfm.fr).

Attiva da circa 2 anni, Acetone ha già una attività ben consolidata. E' ormai da tempo tra le label più forti su Beatport in ambito funky house, un genere che ha contributo a rilanciare, visto che oggi proprio in quest'ambito musicale la battaglia è diventata ancora più forte, con tanti big player che sono entrati in campo... Tra le più recenti uscite firmate Acetone mentre scriviamo (il 27 novembre 2023), ecco Giorgio V. "Hangover" e Nari "Lamda". Sono, come sempre, due vere bombe da dancefloor.

"Siamo davvero soddisfatti della crescita di Acetone Radio Show", racconta il team di Acetone. "Le radio, in FM o online sono da sempre uno dei modi migliori per far conoscere nuova musica ed il nostro Acetone Radio Show, con i dj set dei nostri artisti è senz'altro un gran bel modo per far ballare il mondo con le nostre sonorità".

ACETONE, label italiana nata nel 2020 grazie all'energia ed alla creatività da Maurizio Nari e Jens Lissat, è oggi già tra le etichette musicali più importanti label Funky House su Beatport, l'e-shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo. La funky house, tra l'altro, è senz'altro uno dei generi di riferimento, in tutto il mondo, in questo periodo. E' quindi un traguardo davvero importante per questa nuova label italiana, che viene raggiunto anche grazie al contributo di Steve Tosi, che, tra mille altri compiti quotidiani, segue Acetone Radioshow, in crescita verticale. Tra gli artisti che incarnano di più il sound della label ecco Giorgio V., Max Magnani e Sandro Puddu, oltre agli stessi Nari e Steve Tosi. Instagram.com/acetone.records, https://www.beatport.com/label/acetone/98267, https://Instagram.com/acetone.records