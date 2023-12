A Torre Quetta fine anno Rock'n'roll sul mare con 'The Good Ole Boys'

BARI - Torre Quetta è pronta a dare il benvenuto al 2023 in un'atmosfera unica, in riva al suggestivo mare pugliese. Torre Quetta, consolidando la sua presenza come destinazione non solo estiva ma attiva durante tutto l'anno, si prepara a salutare il vecchio anno e a inaugurare il nuovo con un evento speciale.Il 31 dicembre, dalle 11:00 fino al primo pomeriggio, Torre Quetta si trasforma in un'oasi lontana dal caos cittadino, offrendo una mattina all'insegna della musica e del buon cibo. La temperatura mite della Puglia sarà complice di questo momento di festa, rendendo l'esperienza ancora più piacevole.La formula vincente del 24 dicembre, con la proposta di una mattinata all'insegna della musica e del buon cibo, sarà riproposta. In collaborazione con altri chioschi, l'evento vedrà la presenza di specialità a base di carne dalla Bombetteria, gli spaghetti all’Assassina, panzerotti fatti al momento e una vasta selezione di Spritz, prosecco e birra.A rendere indimenticabile la giornata, dalle 11 del mattino fino al primo pomeriggio, sarà il rock & roll travolgente dei "The Good Ole Boys". Questa affermata band nel panorama del rhythm and blues italiano e straniero regalerà un live coinvolgente, con una voce femminile e tre maschili accompagnate da un ritmo incessante. Un concerto dei The Good Ole Boys è come ascoltare un vecchio vinile: perfetto per ballare e piacevole da ascoltare, rappresenta intrattenimento allo stato puro.Iniziare a salutare il 2023 già dal mattino con un concerto indimenticabile a suon di Rock'n'Roll renderà l'esperienza a Torre Quetta unica e indimenticabile per tutti coloro che desiderano festeggiare in un contesto suggestivo e festoso.