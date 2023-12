A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne del tratto Bari Sud - Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni e Stazione di Mottola - Castellaneta

ROMA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse lavorazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI' 11, MARTEDI' 12 E MERCOLEDI' 13 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse l'area di parcheggio "Virgilio ovest" e l'area di servizio "Acquaviva delle Fonti ovest". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla SP236 verso Bari, sulla SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all'uscita 13, per poi procedere sulla SS100 verso Taranto e sulla SP125 Acquaviva-Sammichele seguendo le indicazioni per Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI' 13, GIOVEDI' 14 E VENERDI' 15 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà completamente chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia: in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari/Pescara: Gioia del Colle; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: percorrere la viabilità ordinaria.NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI' 14 E VENERDI' 15 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00 -sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Pescara, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Contestualmente, saranno chiuse l'area di servizio "Le Fonti est" e l'area di parcheggio "Virgilio est", situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva- Sammichele verso Sammichele di Bari, proseguire sulla SS100 in direzione di Bari, sulla SS16 Adriatica verso Foggia fino all'uscita 10 B, immettersi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge fino a raggiungere la stazione di Bari sud, da dove sarà possibile entrare sulla A14 in direzione di Bari.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.