Addio a Domenico Buonamico: lutto nella comunità barese

BARI - Ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice della chiesa di San Ferdinando a Bari, si sono svolti i commoventi funerali di Domenico Buonamico, il giovane studente di 22 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 26 dicembre. Centinaia di persone hanno affollato la chiesa, mentre molti altri sono rimasti fuori, desiderosi di esprimere l'ultimo saluto a questo talentuoso ragazzo, prossimo alla laurea in Ingegneria presso il Politecnico.In prima fila, straziati dal dolore, sedevano Daniela e Giorgio, madre e padre di Domenico, che hanno dovuto dire addio al figlio a causa di un improvviso malore, secondo quanto dichiarato dai medici, che si è rivelato fatale. L'intera comunità barese ha manifestato il proprio cordoglio e affetto, testimoniando la presenza di una moltitudine schiacciante alla cerimonia funebre.Durante l'omelia, don Lino Larocca ha pronunciato parole toccanti: "Una tragedia indescrivibile. La più grande che possa esistere perché questo è un dolore inconsolabile. Però siamo qui e siamo in tanti. Non basta questa chiesa per contenerci. Domenico ha seminato bene. Non è necessaria una vita lunga per essere grandi, certe volte basta poco per essere grandi." Il ricordo di Domenico rimarrà indelebile nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto, lasciando un vuoto profondo e un dolore difficile da lenire nella comunità barese.