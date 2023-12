Maglie, la magia di Natale al 'Museo dei Selfie' di Tina Marzo

MAGLIE (LE) – Un grande ritorno, per il periodo natalizio, nella città di Maglie: il Museo dei Selfie di Tina Marzo ha riaperto le sue porte, l'8 dicembre 2023, per una bellissima esperienza di festa, pronta a trasformare ogni scatto in un ricordo da non dimenticare.





Per quel che riguarda le nuove installazioni sono un viaggio attraverso il magico mondo del Natale, dove potrete sedervi sul tetto accanto a Babbo Natale, immergervi nel piatto argentato del Cappellaio Matto, condividere un selfie con gli elfi e addirittura volare sottosopra nella stanza insieme ad Alice. Le installazioni sono piene di colori e di allegria, pronte a far divertire piccoli ma anche i grandi.

Inoltre, tante altre sorprese si potranno trovare a Palazzo De Marco in Piazza Aldo Moro nei giorni di apertura rimasti: 30 dicembre, 1-7 gennaio.

Gli orari di apertura sono straordinariamente estesi, dalle ore 16:00 alle ore 22:15, con l’ultimo ingresso consentito.