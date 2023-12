Taurino, nella prima parte di questo campionato, ha allenato il Monterosi nel girone C di Serie C è stato esonerato il 12 dicembre e prima di arrivare al Monopoli ha rescisso il contratto con la squadra laziale. Il nuovo tecnico ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento dei biancoverdi e debutterà in panchina sabato 6 gennaio 2024 alle 14 con la Casertana al “Veneziani” nella ventesima giornata. Il Monopoli è al sedicesimo posto in classifica con 19 punti insieme al Messina.

- Roberto Taurino 46 anni è il nuovo allenatore del Monopoli nel girone C di Serie C, ha firmato fino al 30 giugno 2024 con possibilità di rinnovo in caso di qualificazione ai play off. Il vice sarà Luigi Anaclerio che era stato il tecnico pro tempore per una gara dopo l’ esonero di Francesco Tomei avvenuto il 18 dicembre, il collaboratore Pietro Sportillo, il preparatore atletico Paolo Rizzo e il preparatore dei portieri Francesco Monaco.