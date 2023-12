Agguato mortale a San Marzano di San Giuseppe: ucciso 60enne, indagini dei Carabinieri

TARANTO - Nella provincia di Taranto, a San Marzano di San Giuseppe, si è verificato un agguato mortale che ha visto vittima il pregiudicato 60enne Antonio D’Angela. L'uomo è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre si trovava nelle campagne del paese, in compagnia del figlio.L'aggressione, perpetrata da ignoti che hanno aperto il fuoco, ha gravemente ferito D’Angela alla gamba. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Manduria, ha purtroppo perso una considerevole quantità di sangue e ha successivamente perso la vita. Il caso è ora al centro delle indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di chiarire i motivi dietro questo tragico episodio.Il magistrato di turno della Procura di Taranto ha preso misure immediate, ordinando il sequestro della salma di D’Angela. Attualmente, il corpo si trova nella camera mortuaria dell'ospedale messapico, in attesa delle ulteriori indagini che potranno gettare luce sul contesto e le circostanze dell'omicidio.