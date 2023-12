Serie C, Taranto-Monopoli match clou

Taranto-Monopoli è il match clou della diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C. La partita si disputerà Lunedì 11 dicembre alle 20,30 allo “Iacovone” e sarà trasmessa in Diretta TV su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Gli jonici cercheranno la vittoria per avvicinarsi al quarto posto in classifica e i biancoverdi dovranno ottenere il successo per fare un passo in avanti verso la salvezza. Nel Taranto rientrerà il centrocampista Bifulco dopo la squalifica e Kanoutè giocherà in attacco insieme a Cianci. Nel Monopoli Starita cercherà di realizzare l’ undicesima rete in questo campionato.