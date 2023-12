Al Demodè Club due party dedicati a due differenti generazioni

BARI - Sabato 16 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un doppio appuntamento con il “Sensorial Party”, nella sala club e il format “La vita a 30 anni” nella sala live , due feste dedicate a due target generazionali diversi.La serata del Demodè avrà inizio alle 21 con l’evento ideato e promosso da Ama Events di Alberto Cassotti, noto organizzatore barese, Michele Cantatore e Antonella Acquafredda, che ogni due mesi porta nel club di Modugno il party che si rivolge principalmente al pubblico adulto, che ha conosciuto in prima persona lo splendore del clubbing locale dagli anni ‘70 ai ’90. Il “Sensorial Party” in questa occasione proporrà le performance di sei dj in versione “back to back”. In consolle si alterneranno i più giovani Vito Bozzi ed Ernesto De Santis, Michele Lamparelli e Ciccio Signorile, Tonio Bonerba e Gino Lonero, dj che hanno messo musica in club storici quali Camelot di Bari, Snoopy di Bitritto e Trappeto Lido di Monopoli, per citarne alcuni. A completare la line up ci sarà il resident dei Sensorial Party Claudio De Tullio.“Saranno alternate tre coppie di dj – ha spiegato Cassotti – ognuna delle quali suonerà insieme su due consolle diverse. L’appuntamento è dedicato come sempre alla musica, quindi alle sonorità da club tipiche del passato come il filone house cantanto, che ancora oggi è apprezzata. Per questo si esibiranno alcuni tra i più talentuosi che ci siano e che hanno fatto la storia della discoteca nel nostro territorio degli ultimi quindici anni”.La festa oltre che dalla musica sarà caratterizzata da animazione, giochi di luce ma soprattutto dall’orario d’inizio, che non preclude la partecipazione anche al secondo appuntamento della serata, che avrà inizio alle 23, il raduno della community social “La vita a 30anni”.Durante questa grande festa, che si svolgerà nella sal live del Demodè club, si potranno cantare e ballare le canzoni del Festivalbar e di Hitmania Dance, tra installazioni e video con le icone generazionali di chi ha trent’anni e anche qualcosa in più, ma si sente ancora molto giovane dentro.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 339736000623.00