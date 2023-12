Al via domani 'Christmas in Wonderland', il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto I a Bari

BARI - Domani venerdì 8 dicembre, alle ore 18.00, avrà luogo l’evento inaugurale di Christmas in Wonderland, il Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto I a Bari, alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro e dell’Assessora alle Politiche culturali e turistiche Ines Pierucci. L’evento prevede l’arrivo di Babbo Natale che darà ufficialmente il via alla favola natalizia nel Villaggio.Durante l’evento inaugurale saranno presenti tutti gli abitanti del Villaggio. Elfi, cantastorie, circensi sfileranno in una parata a tema natalizio con in sottofondo una magica colonna sonora interpretata dalla cantante barese Emiliana Maniglio, mentre i pattinatori del Gruppo ASD Cassandra si esibiranno sui loro pattini a rotelle in una meravigliosa performance che incanterà tutti i presenti. La parata, l’esibizione della cantante Emilia Maniglio e dei pattinatori del Gruppo ASD Cassandra scalderanno gli animi di tutti, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.Prima dell’inaugurazione, a partire dalle ore 16.00, sarà comunque possibile prendere parte alle attività ludiche e di animazione previste.Christmas in Wonderland è stato organizzato e realizzato a cura di Kiasso eventi e distribuzione srl, agenzia di organizzazione eventi aggiudicatrice del bando biennale per l'espletamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie, relative alle edizioni 2023/2024 e 2024/2025.Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 18, il 25 e il 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 22, e accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi, spettacoli musicali e musical e incontri con cantastorie.Nel Villaggio si potrà visitare la casa di Babbo Natale e le casette in pan di zenzero con set immersivi a tema dove avranno luogo attività ludiche e sarà possibile scattare selfie. L’intero parco in Piazza Umberto I è allestito con luci led a basso consumo energetico e proiezioni che impreziosiscono gli alberi, le aiuole e la magnifica fontana.