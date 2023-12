Una visita speciale alla Residenza Santa Teresa di Bari: storie, canti e sapori di Bari Vecchia

BARI - Martedì 12 dicembre alle ore 16.30, Michele Fanelli, storico di Bari vecchia e organizzatore del Premio Nicolino d'oro, in collaborazione con il Movimento Italiano Disabili, si recherà alla Residenza RSA anziani Santa Teresa situata in via Postiglione 14/D a Bari.Il noto artista del gruppo U settane avrà il piacere di condividere storie, poesie e canti legati alla città vecchia di Bari, immergendosi nella ricca tradizione culturale e culinaria. Fanelli, con il suo stile coinvolgente, non trascurerà di raccontare i dettagli più gustosi delle prelibatezze tipiche della zona. Durante l'incontro, saranno svelate alcune ricette tradizionali, come il riso, patate e cozze, il ragù con le braciole, le orecchiette con le cime di rape, il sugo con il capitone, il baccalà e i dolci tipici di Bari.Al termine dell'evento, gli anziani ospiti della residenza riceveranno doni natalizi come segno di solidarietà. La generosità dei responsabili, il dott. Lioce Vincenzo e la dott.ssa Maffei di Magna PT, insieme al gruppo della società Frulli rappresentanze con il presidente dott. Gaetano Frulli, contribuirà a rendere questo momento ancora più speciale e significativo per tutti i partecipanti.