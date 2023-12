Alla scoperta della Via Francigena Micaelica a San Giovanni Rotondo





FOGGIA - L’associazione San Giovanni Rotondo Francigena APS, in collaborazione con Legambiente Circolo Sperone, organizza, per la mattina del 23 dicembre, una camminata sul tratto della Via Francigena dal centro storico di San Giovanni Rotondo al Convento di Sant’Egidio.

L’iniziativa, che si svolgerà sul sentiero alla volta dell'antico convento medievale di Sant'Egidio al Pantano, è rivolta in particolar modo a famiglie con bambini, associazioni, operatori turistici, gruppi di camminatori, che potranno scoprire la storia, il valore e l'importanza della Via Francigena Micaelica, dal passato ad oggi.

Un'attenzione speciale sarà dedicata ai "piccoli pellegrini", i bambini, ai quali verrà donato un omaggio, una piuma simbolo del pellegrinaggio garganico che potranno portare a casa.

L’evento si tiene in concomitanza dell’ingresso di San Giovanni Rotondo Francigena nella rete dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, che ha dato anche il patrocinio all’evento del 23 dicembre.

L'attività è gratuita e aperta a tutti, comincerà alle 9.30 dal nuovo Museo dei Fossili in Piazza dei Martiri e terminerà intorno alle 13 nello stesso punto.

Ulteriori informazioni scrivendo a sgrfrancigena@gmail.com o al 3931753151.