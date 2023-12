Trinitapoli: ritorna il presepe vivente organizzato dall'associazione 'Trinitapoli in moto'

MICHELE MININNI - Ritorna dopo la sosta forzata del Covid,la terza edizione del tradizionale presepe vivente a Trinitapoli il 22 e 23 dicembre, evento organizzato dall’associazione Trinitapoli in moto in collaborazione con la Parrocchia Santo Stefano e con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.La rappresentazione sarà allestita nella zona storica del paese, piazza Umberto I,Via Amendola, largo Parlamento e via Torre. La Natività è ambientata sullo sfondo degli antichi mestieri popolari e delle tradizioni culinarie del piccolo centro ofantino, dando modo ai visitatori di conoscere da vicino il lavoro e i gesti delle antiche arti, in un percorso che sarà addobato con manufatti da vivere in un tempo lento, sospeso a mezz’aria tra luccicanti luminarie e scoppiettanti focolari,attraverso i mestieri e le rievocazioni di circa ottanta persone tutte in costume che operano da artigiani, popolani, contadini.

La visita al percorso,dalle ore 19,30 alle ore 22,00, sarà allietata da una magnifica coreografia a cura della scuola di ballo Passion Dance di Laura Patruno.Succesivamente, entrati nella parte con le maestranze del presepe, i visitatori potranno degustare le specialità locali come i dolci natalizi e prodotti artigianali locali.All’avvenimento natalizio saranno coinvolte tutte le parrocchie,le associazioni di volontariato, confraternite, l’associazione vespa club,l’Avs e l’associazione nazionale Carabinieri.