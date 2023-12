Allerta terrorismo in Italia: intensificati controlli straordinari in vista delle festività

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, l'allerta terrorismo nelle città italiane è stata innalzata. Il dipartimento di Pubblica Sicurezza ha deciso di intensificare i controlli straordinari su diverse aree sensibili, compresi centri commerciali, luoghi di culto, monumenti, strade affollate, stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali. Questa decisione è stata presa durante una riunione al Viminale del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.In particolare, l'allerta si estende anche alla notte di Capodanno, con una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza che prevede un potenziamento delle forze dell'ordine nei luoghi più affollati. A Roma, ad esempio, sono state predisposte vigilanze straordinarie con pattuglie a piedi di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. L'uso di cani anti-esplosivo e squadre di artificieri è previsto in caso di allarmi o segnalazioni.In Europa, altri paesi come Francia, Germania e Austria hanno adottato misure simili per proteggere le chiese in vista delle celebrazioni natalizie, evidenziando la preoccupazione per possibili attentati terroristici. La situazione internazionale, con la guerra tra Israele e Hamas, aumenta ulteriormente i timori di possibili attacchi anche in suolo europeo, come indicato dalla commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson.