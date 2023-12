All’Ospedale Di Venere rimosso tumore della laringe con laser chirurgia senza danni al tratto vocale

Dott. Michele Barbara

BARI - All’Ospedale di Venere è stato eseguito per la prima volta un innovativo intervento di laser chirurgia per la rimozione di un tumore della laringe, senza danneggiare il tratto vocale. La procedura – curata dalla èquipe medica e infermieristica della Otorinolaringoiatria insieme alla Unità operativa di Anestesia e Rianimazione - ha riguardato un paziente 65enne, affetto da una neoplasia delle corde vocali, e con problematiche anatomico-funzionali complesse, legate ad ernie cervicali, collo corto, macroglossia e protesi dentaria.Ad illustrare gli aspetti tecnici dell’intervento e i benefici per il paziente è Michele Barbara, neo direttore della Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, in servizio all’ospedale Di Venere dal 1 ottobre di quest’anno, esperto di otorino oncologia e disturbi della voce.“Abbiamo eseguito per la prima volta qui al Di Venere – spiega il dottor Barbara – una procedura per via endoscopica trans-orale – ossia per le vie naturali senza ricorrere alla tracheotomia - mirata a curare una neoplasia delle corde vocali. E’ stata impiegata una sonda dotata di una particolare telecamera che consente una visuale in 3d e che ha permesso di rimuovere il tumore con il laser Co2. A supporto della azione chirurgica, gli anestesisti hanno seguito lo stesso approccio mininvasivo utilizzando un tubo oro tracheale di appena 4 millimetri. Il risultato anatomico e funzionale – conclude - è stato ottimo, anche grazie alla perfetta sintonia con gli anestesisti, tanto che il paziente, già dimesso, è tornato in breve tempo a svolgere le normali attività fisiologiche, come mangiare e parlare”.L’intervento nei mesi precedenti era stato tentato in altri centri ospedalieri ma senza successo perché il paziente aveva un quadro morfologico complesso, a causa di una protesi dentaria che limitava lo spazio all’interno del cavo orale e che non poteva essere nemmeno rimossa o modificata perché impiantata fuori regione. A rendere la situazione più complicata, anche la presenza di ernie cervicali, macroglossia e una conformazione ridotta del collo: tutti fattori che possono rendere difficile l’intubazione e determinare eventuali rischi in fase operatoria.“A differenza del passato, in cui per raggiungere la sede anatomica interessata dalla patologia oncologica, si incidevano mandibola, pavimento orale e faringe – prosegue il chirurgo - con un impatto notevole e una limitazione pesante delle attività sociali e personali dei pazienti, oggi è possibile curare queste neoplasie con un approccio meno impattante, senza conseguenze, risparmiando anche in termini di degenza”.