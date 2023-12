Palo del Colle, è morto il 50enne coinvolto nell'incidente sulla SS96

Altri quattro individui, coinvolti nello scontro tra un furgone, un fuori strada e due auto, non sono in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita completamente. Sul luogo sono intervenute tre ambulanze, un'automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

BARI - Il 50enne originario di Bitritto Francesco Zuccaro, coinvolto nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla SS96 all'altezza di Palo del Colle, in direzione Altamura, non è riuscito a sopravvivere all'impatto. Trasportato d'urgenza al Policlinico, l'uomo è andato in arresto cardiaco una volta giunto in ospedale, e purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare.