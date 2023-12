Altamura, salvataggio di cuccioli in un pozzo: erano stati abbandonati

Scrivete a avvocato@lndcanimalprotection.org se avete informazioni utili.

ALTAMURA - Grazie all'intervento degli attivisti della Sezione Lega Del Cane Altamura e dei Vigili del Fuoco, una mamma con 3 cuccioli è stata salvata dopo essere stata abbandonata in fondo a un pozzo. LNDC Animal Protection chiede al Comune di Altamura di adottare misure per la sicurezza del sito e di sporgere denuncia per questo episodio.Invita inoltre la collaborazione del pubblico per identificare la mamma e ottenere informazioni sull'abbandono.