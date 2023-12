Voto rinviato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU su Gaza

L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato il sostegno di Washington alla bozza attuale. Nel frattempo, Hamas rifiuta la proposta israeliana di una tregua di una settimana in cambio di 40 ostaggi, sostenendo il dialogo solo dopo la fine dell'"aggressione" israeliana.

Il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla risoluzione a Gaza è stato nuovamente rinviato. Nell'ultima bozza, la richiesta di "fine immediata" dei combattimenti è sparita, sostituita dalla richiesta di "misure urgenti per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità".